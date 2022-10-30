Осинькин о 2:1 с «Пари НН»: «Крылья» заслужили победу. Первый круг прошел тяжело, с ВАР дружбы нет»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги первого круга РПЛ.

Самарцы обыграли «Пари НН» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ.

«Приятно, что есть победа, мы ее заслужили. Первый круг прошел тяжело, что‑то не складывается, с ВАР никакой дружбы нет: ошибаемся в мелочах, и сразу назначают пенальти.

Сегодня мы играли хорошо, но больше это касается второго тайма – в первом могли играть агрессивнее. Преимущество было, но в целом ребятам могу сказать только спасибо. Мы умеем играть в футбол, и хотелось бы, чтобы это подтверждалось очками.

Нарушение Барача? Это элемент случайности, когда мяч неожиданно попадает в руку. Просто такие пенальти чаще пока в наши ворота назначают.

Не могу сказать, что перебарщиваем с навесами – мы много простреливали, доставляли через стенку, не требуем вертикальной игры. С 85‑й минуты мы реагировали на ход матча и удаления соперника, выдвинули вперед Евгеньева. У него и так три гола отняли, сейчас не понимаю, на кого запишут.

Рахманович? У него проблемы с голеностопом. Пока понятно, что неделю или две эта травма будет его беспокоить», – сказал Осинькин.

По итогам тура самарцы с 17 очками занимают 11-ю строчку турнирной таблицы.

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