У «Урала» 6 побед и ничья в 7 последних матчах. Команда Гончаренко набрала 13 очков в 5 турах октября – больше всех
«Урал» продлил серию без поражений.
Сегодня екатеринбуржцы сыграли вничью с «Сочи» (2:2) в матче 15-го тура Мир РПЛ.
У команды Виктора Гончаренко 6 побед и ничья в семи последних матчах во всех турнирах.
«Урал» набрал 13 очков в пяти матчах РПЛ в октябре – лучший результат в лиге.
«Урал» идет на 10-м месте с 17 очками. Гончаренко принял команду после 5-го тура, когда она шла последней в РПЛ с 1 очком.
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