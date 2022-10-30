У «Урала» 6 побед и ничья в 7 последних матчах. Команда Гончаренко набрала 13 очков в 5 турах октября – больше всех

продлил серию без поражений.

Сегодня екатеринбуржцы сыграли вничью с (2:2) в матче 15-го тура Мир РПЛ.

У команды 6 побед и ничья в семи последних матчах во всех турнирах.

«Урал» набрал 13 очков в пяти матчах РПЛ в октябре – лучший результат в лиге.

«Урал» идет на 10-м месте с 17 очками. Гончаренко принял команду после 5-го тура, когда она шла последней в с 1 очком.