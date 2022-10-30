37-летний Нобоа забил 10 голов за сезон в РПЛ 2-й раз в карьере. Только у Промеса, Малкома и Сычевого больше

забил 10-й гол в этом сезоне Мир .

37-летний полузащитник поразил ворота , реализовав пенальти. Теперь у Нобоа 10 голов в 15 матчах – 6 из них с пенальти.

Нобоа второй раз в карьере забил 10 голов за сезон в РПЛ. Первый раз это случилось в позапрошлом сезоне, тогда было 12 мячей.

Нобоа – в числе лучших бомбардиров РПЛ в этом сезоне. Больше голов – а именно 11 – на счету у , Владимира Сычевого и .