37-летний Нобоа забил 10 голов за сезон в РПЛ 2-й раз в карьере. Только у Промеса, Малкома и Сычевого больше

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Кристиан Нобоа забил 10-й гол в этом сезоне Мир РПЛ.

37-летний полузащитник поразил ворота «Урала», реализовав пенальти. Теперь у Нобоа 10 голов в 15 матчах – 6 из них с пенальти.

Нобоа второй раз в карьере забил 10 голов за сезон в РПЛ. Первый раз это случилось в позапрошлом сезоне, тогда было 12 мячей.

Нобоа – в числе лучших бомбардиров РПЛ в этом сезоне. Больше голов – а именно 11 – на счету у Квинси Промеса, Владимира Сычевого и Малкома.

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