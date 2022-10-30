Эрик тен Хаг заявил, что считает важным игроком .

У тренера «МЮ», в частности, спросили, извинился ли 37-летний португалец за свой демарш в матче с «Тоттенхэмом» – когда он сначала отказался выходить на замену, а потом демонстративно ушел в раздевалку.

– Извинился ли Роналду?

– Об этом уже много сказано, я дал достаточно объяснений. Мы рады, что он здесь, Криштиану – важный игрок. В четверг он забил гол, и мы рады этому. Он может стать еще важнее, – сказал тен Хаг.