У Левандовского 13 голов за 12 туров Ла Лиги. Последним столько забивал Роналду – 20 мячей в 2014-м

Теги Криштиану Роналду Барселона Валенсия Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски забил 13 голов за 12 туров чемпионата Испании.

Польский футболист отметился победным голом в матче с «Валенсией» (1:0).

Последним футболистом, которому удавалось за первые 12 матчей сезона забить как минимум столько же, был Криштиану Роналду. У выступавшего за «Реал» португальца было 20 голов за 12 туров в сезоне-2014/15.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь, Роналду – тут.

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