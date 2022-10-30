У Левандовского 13 голов за 12 туров Ла Лиги. Последним столько забивал Роналду – 20 мячей в 2014-м
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски забил 13 голов за 12 туров чемпионата Испании.
Польский футболист отметился победным голом в матче с «Валенсией» (1:0).
Последним футболистом, которому удавалось за первые 12 матчей сезона забить как минимум столько же, был Криштиану Роналду. У выступавшего за «Реал» португальца было 20 голов за 12 туров в сезоне-2014/15.
Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь, Роналду – тут.
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