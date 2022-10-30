У Левандовского 13 голов за 12 туров Ла Лиги. Последним столько забивал Роналду – 20 мячей в 2014-м

Форвард «Барселоны» забил 13 голов за 12 туров чемпионата .

Польский футболист отметился победным голом в матче с «Валенсией» (1:0).

Последним футболистом, которому удавалось за первые 12 матчей сезона забить как минимум столько же, был . У выступавшего за «Реал» португальца было 20 голов за 12 туров в сезоне-2014/15.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь, Роналду – тут.