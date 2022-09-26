Гришин о смене владельца в ЦСКА: «Должны доказывать, что претендуют на борьбу с «Зенитом». Гинер – сильнейший менеджер нашего футбола»

Александр Гришин высказался о смене владельца в ЦСКА.

— Руководство ЦСКА знает, что делает. Думаю, все там будет нормально. Там сидят разумные люди. Тем более они подписали хороший контракт.

— Чего вы прежде всего ждете от нового владельца?

— ЦСКА должен доказывать, что он претендует на борьбу с «Зенитом». Может быть, владелец будет помогать, хотя у армейцев сейчас хороший состав.

— Объявлено, что спортивное направление в ЦСКА останется под контролем президента Гинера. Вы верите, что так и будет?

— Верю. Гинер – сильнейший менеджер нашего футбола. Думаю, компания будет выделять деньги, а Евгений Леннорович будет спокойно распоряжаться ими и делать какие-то трансферы. Менеджмент ЦСКА работает хорошо.

— Работой в последние годы Гинер заслужил такую самостоятельность?

— Конечно. Он доказал всем, что лучший менеджер в России. Человек, с которым ЦСКА выиграл все. Даже Кубок УЕФА. К состоятельности Гинера вообще нет никаких вопросов.

— Как вы считаете, сможет ли ЦСКА в этом сезоне побороться с «Зенитом»?

— Будет очень тяжело. Но за вторую строчку, наверное, ЦСКА поборется. Хотя, если «Зенит» будет терять очки на выезде, как он делает в этом году, то можно и с ним побороться.

– Ходят разговоры, что все легионеры могут покинуть Россию. Если это произойдет, шансы ЦСКА в борьбе с «Зенитом» увеличатся?

– Если из «Зенита» тоже уедут легионеры, тогда ЦСКА будет претендовать на первое место, – сказал экс-полузащитник ЦСКА.

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