Кунде и Гарсия получили травмы в матче с «Валенсией». У «Барсы» один здоровый центральный защитник – Пике

Два защитника «Барселоны» получили травмы в матче против «Валенсии» (1:0).

был заменен на на 42-й минуте. Футболист почувствовал боль в паху.

травмировался во втором тайме, его беспокоила задняя поверхность бедра. Француза заменил .

Таким образом, у «Барселоны» в данный момент остается лишь один здоровый номинальный центральный защитник – Пике. Ранее травмы получили Андреас Кристенсен и Рональд Араухо.

Всего же у каталонцев пять здоровых защитников: Пике, Алекс Бальде, Жорди Альба, Маркос Алонсо и Эктор Бельерин, при этом из них лишь один игрок правой бровки – это Бельерин, а остальные трое – левые защитники.