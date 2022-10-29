Кунде и Гарсия получили травмы в матче с «Валенсией». У «Барсы» один здоровый центральный защитник – Пике

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Два защитника «Барселоны» получили травмы в матче против «Валенсии» (1:0).

Эрик Гарсия был заменен на Маркоса Алонсо на 42-й минуте. Футболист почувствовал боль в паху.

Жюль Кунде травмировался во втором тайме, его беспокоила задняя поверхность бедра. Француза заменил Жерар Пике.

Таким образом, у «Барселоны» в данный момент остается лишь один здоровый номинальный центральный защитник – Пике. Ранее травмы получили Андреас Кристенсен и Рональд Араухо. 

Всего же у каталонцев пять здоровых защитников: Пике, Алекс Бальде, Жорди Альба, Маркос Алонсо и Эктор Бельерин, при этом из них лишь один игрок правой бровки – это Бельерин, а остальные трое – левые защитники.

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