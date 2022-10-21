Пике, Альба, Бускетс и Роберто не входят в планы «Барсы» на следующий сезон

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Стало известно, какие игроки не входят в планы «Барселоны» на следующий сезон.

Речь о Серджи Бускетсе, Жераре Пике, Жорди Альбе и Серджи Роберто, сообщает ESPN. 

У Бускетса и Роберто заканчиваются контракты следующим летом, а у Пике и Альбы соглашения действуют до 2024 года.

Пике и Альба потеряли место в составе в этом сезоне, Бускетс остается игроком основы, а Роберто из-за травм регулярно играет на позиции правого защитника. Ожидается, что Бускетс примет решение о своем будущем после чемпионата мира.

Хави ценит универсальность Роберто, но каталонский клуб хотел бы усилить позицию правого защитника и полузащиту, если не в январе, то следующим летом.

Ситуация усложняется с Пике, которому в январе исполнится 36 лет, и 33-летним Альбой. Их контракты рассчитаны еще на 18 месяцев, и, помимо большой зарплаты, им причитаются существенные суммы в виде отложенных выплат.

Пике, Альба и Бускетс должны получить от «Барсы» около 200 млн евро на троих до лета 2024-го

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