«Спартак» о восстановлении Мозеса: «Медики говорят, что у него хорошие показатели. Ждем возвращения»

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В «Спартаке» рассказали о восстановлении Виктора Мозеса после травмы ахиллова сухожилия.

«Мозес сейчас находится в фазе динамической реабилитации.

Представители нашего медицинского штаба говорят, что у него очень хорошие показатели, игрок выполняет беговые упражнения в тренажерном зале и подходит к последнему этапу работы перед восстановлением на футбольном поле.

Ждем скорейшего возвращения Виктора», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Напомним, Мозес получил травму в августе в матче 4-го тура Мир РПЛ против «Урала» (2:0).

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