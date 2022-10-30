«Спартак» о восстановлении Мозеса: «Медики говорят, что у него хорошие показатели. Ждем возвращения»

В «Спартаке» рассказали о восстановлении после травмы ахиллова сухожилия.

«Мозес сейчас находится в фазе динамической реабилитации.

Представители нашего медицинского штаба говорят, что у него очень хорошие показатели, игрок выполняет беговые упражнения в тренажерном зале и подходит к последнему этапу работы перед восстановлением на футбольном поле.

Ждем скорейшего возвращения Виктора», – сообщил глава пресс-службы .

Напомним, Мозес получил травму в августе в матче 4-го тура Мир против «Урала» (2:0).