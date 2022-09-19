Баженов о шансах «Спартака» на чемпионство: «Могут зацепиться, если «Зенит» убрать, не будет травм, будет Мозес и все станут добегать»

верит в шансы «Спартака» выиграть чемпионат России в этом сезоне.

– Прошло 10 туров. Абаскаль уже убедил, что он подходящий человек для «Спартака»?

– Да, мне нравится, как команда играет. Но расстроился с «Ростовом». Уперлись рогом с этим ромбом. Причем поле было плохое, не добегали, что самое плохое. Меня в так учили: не умеешь играть – бегай.

На фоне «Спартак» смешно выходил из обороны. «Ростов» же тоже пытался выходить пасом через вратаря. Их два раза накрыли и, уверен, Карпин сказал: «Не выделывайтесь, выносите на Комличенко, а там что-нибудь придумаем». А «Спартак» использовал выход через пас до конца. И апогей всего – привоз Рыбуса. Но от них требуют это, я это знаю. Это тактическая ошибка.

– С была работа над ошибками?

– Да, оказывается, можно и по-другому. И нужно по-другому в этих обстоятельствах.

– У этого «Спартака» чемпионский потенциал? Он может выиграть ?

– Если убрать, если не будет травм, если будет Мозес, если все будут добегать, удача, много работы, то, да – есть шанс зацепиться, – сказал бывший нападающий красно-белых.