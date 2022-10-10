В «Спартаке» считают, что Мозес будет в Москве к концу октября. Ожидалось, что хавбек восстановится от травмы к февралю
Гендиректор «Спартака» рассказал о ходе восстановления хавбека Виктора Мозеса.
В середине августа 31-летний нигериец был прооперирован из-за повреждение ахиллова сухожилия. Ожидалось, что он восстановится к февралю.
«Мозес восстанавливается у себя дома, в Лондоне. Позавчера мы с ним общались по видеосвязи. Поговорили, он достаточно позитивен. Темпы восстановления идут достаточно прогрессивно и положительно.
Думаю, в конце октября он уже будет в Москве», — сказал Евгений Мележиков.
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