Черчесов о выходе «Ференцвароша» в 1/8 финала ЛЕ: «Времени на радость нет – в пятницу уже в 9 утра был на работе»

оценил выход «Ференцвароша» в плей-офф .

«Есть промежуточный результат ― вышли из группы с первого места. Радует, что это позволит не играть в 1/16 финала. Но времени на эту радость нет. В пятницу уже в девять утра был на работе с тренерским штабом, провели тренировку, сделали фотографии для маркетинга, а в воскресенье опять игра.

Каждодневная работа никогда не останавливается», — сказал главный тренер .

Головин искрил против Черчесова, «Фенербахче» спасся с 0:3, «Рому» от провала спас ВАР. Что там в ЛЕ и ЛК