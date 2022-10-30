Хави в первых 38 матчах во главе «Барсы» в Ла Лиге: 27 побед, 6 ничьих, 5 поражений. Такие же показатели были и у Пепа
«Барселона» обыграла «Валенсию» (1:0) в 12-м туре чемпионата Испании.
Хави провел 38-й матч в Ла Лиге как главный тренер каталонцев, одержав 27-ю победу при 6 ничьих и 5 поражениях и набрав 87 очков.
Примечательно, что такие же показатели были и у Пепа Гвардиолы после первых 38 игр во главе «Барсы» – в сезоне-2008/09.
Хави возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021 года.
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