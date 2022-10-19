Хави чувствовал бы себя комфортно в этой «Барсе» как игрок: «Идея та же, что и в мои времена. Хочу, чтобы хавбеки много владели мячом»

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Хави считает, что чувствовал бы себя комфортно в этой «Барселоне», будучи игроком.

– Чувствовал бы Хави-игрок себя комфортно в этой команде?

– Да, конечно. Я стараюсь, чтобы полузащитники много владели мячом. А мы создавали превосходство с целью сокрушить соперника.

Идея та же, что и в период моей игровой карьеры. Начиная со времен Гвардиолы и дальше – с нюансами от других тренеров.

Так что да, Хави-игрок чувствовал бы себя комфортно, – сказал тренер «Барселоны».

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