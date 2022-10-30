Клопп про 1:2 с «Лидсом»: «Нельзя защищаться так, как «Ливерпуль» делал это в эпизоде со вторым голом. Из-за этого проиграли, иначе было бы очко»

прокомментировал поражение «Ливерпуля» от (1:2).

– Безусловно, это неудача. Мне показалось, что мы очень хорошо начали матч, а затем пропустили курьезный гол. Сравняли счет, но по какой-то причине это не вернуло нам уверенности. Пытались контролировать игру и отдавали слишком много мячей.

Ребята старались, мы хорошо владели мячом и имели серьезные моменты, но, в конце концов, если счет 1:1 и ты так защищаешься, все остается открытым. В ситуации [со вторым голом «Лидса»] не повезло, такое случается. У нас уже была подобная ситуация, которую мы не использовали.

– Как решить проблему?

– Возможно, некоторые футболисты переигрывают, Эллиотт был исключительным. Он хорошо начал, но не смог продолжить игру. Тиаго заболел, впереди постоянно играют одни и те же футболисты – это три форварда, которые у нас остались. Нам надо бороться.

– Проблема в индивидуальных ошибках?

– Командная игра всегда состоит из индивидуальной игры. Одно ведет к другому. Можно полностью пересмотреть матч – нельзя защищаться так, как мы защищались в эпизоде со вторым голом. Но мы так защищались, поэтому и проиграли. Иначе было бы очко, и мы пошли бы дальше. А сейчас у нас ничего нет, и это совсем другое ощущение.

– Как будете оправляться от этого?

– Нужно показать класс на поле. У нас были проблемы с первого дня, связанные с травмами. Футболисты вынуждены играть с первого тура. Такова наша ситуация. Мы должны помочь себе сами, что мы и будем делать, – сказал тренер в интервью Sky Sports.