Ван Дейк проиграл впервые за 71 матч за «Ливерпуль» на «Энфилде» в АПЛ. Было 59 побед и 11 ничьих
Серия Вирджила ван Дейка без поражений на «Энфилде» в АПЛ прервалась после 70 матчей.
Защитник принял участие в матче «Ливерпуля» с «Лидсом», завершившемся со счетом 1:2.
Ван Дейк с момента трансфера из «Саутгемптона» и до сегодняшнего дня одержал на домашней арене «Ливерпуля» в чемпионате Англии 59 побед, а также 11 раз сыграл вничью.
Нидерландец выступает за «красных» с сезона-2017/18. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
В целом для «Ливерпуля» это первое поражение на своем поле в АПЛ с марта 2021 года. Прервалась серия из 29 матчей.
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