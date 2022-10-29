Серия Вирджила ван Дейка без поражений на в прервалась после 70 матчей.

Защитник принял участие в матче с , завершившемся со счетом 1:2.

Ван Дейк с момента трансфера из «Саутгемптона» и до сегодняшнего дня одержал на домашней арене «Ливерпуля» в чемпионате Англии 59 побед, а также 11 раз сыграл вничью.

Нидерландец выступает за «красных» с сезона-2017/18. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

В целом для «Ливерпуля» это первое поражение на своем поле в АПЛ с марта 2021 года. Прервалась серия из 29 матчей.