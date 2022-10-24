Хави о 4:0 с «Атлетиком»: «Дембеле решил исход матча. Победитель определился в первом тайме»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с (4:0) в 11-м туре .

«Мы полагали, что игра будет быстрой и интенсивной, что соперник будет высоко прессинговать, и потому выпустили дополнительного игрока в полузащиту и тем самым обеспечили себе преимущество в центре поля.

Дембеле был хорош, он решил исход матча. Команда все правильно поняла и почти сняла все вопросы о победителе в первом тайме.

Наши игроки ставят передо мной очень сложную задачу, но в этом наша сила: каждый хорошо себя проявляет, а конкуренцию можно только приветствовать.

С Гави ничего страшного не случилось. У Серджи Роберто более серьезная ситуация, но ясно будет завтра», – сказал .