Хави о 4:0 с «Атлетиком»: «Дембеле решил исход матча. Победитель определился в первом тайме»
Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Атлетиком» (4:0) в 11-м туре Ла Лиги.
«Мы полагали, что игра будет быстрой и интенсивной, что соперник будет высоко прессинговать, и потому выпустили дополнительного игрока в полузащиту и тем самым обеспечили себе преимущество в центре поля.
Дембеле был хорош, он решил исход матча. Команда все правильно поняла и почти сняла все вопросы о победителе в первом тайме.
Наши игроки ставят передо мной очень сложную задачу, но в этом наша сила: каждый хорошо себя проявляет, а конкуренцию можно только приветствовать.
С Гави ничего страшного не случилось. У Серджи Роберто более серьезная ситуация, но ясно будет завтра», – сказал Хави.
Комментарии