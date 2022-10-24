Серджи Роберто пропустит как минимум месяц из-за вывиха плеча

Стал известен характер травмы .

Защитник «Барселоны» получил повреждение в матче против «Атлетика» в 11-м туре Ла Лиги (4:0). Обследования, которые футболист прошел сегодня утром, подтвердили подозрения на вывих левого плеча.

Из-за это травмы Роберто пропустит не меньше месяца. Напомним, с 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира. Таким образом, испанец не сможет сыграть за «Барселону» как минимум до 31 декабря – тогда каталонцы встретятся с «Эспаньолом».

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 9 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.