Тюкавин о Захаряне в «Челси»: «Надеюсь, Арсен не уйдет из «Динамо» и всегда будет с нами. Не хочу его терять»

высказался о возможном переходе в «Челси».

«Надеюсь, Захарян не уйдет из и всегда будет с нами. Не хочу его терять.

Если перейдет, то поддержу: поздравлю и скажу, что молодец. Конечно, травили его, а сейчас уже успокоились», – сказал нападающий «Динамо».

Трансфер полузащитника «Динамо» в лондонский клуб летом сорвался из-за трудностей с переводом денег россиянам. Сообщалось, что «Челси» по-прежнему интересуется 19-летним хавбеком.