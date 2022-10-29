Тюкавин о Захаряне в «Челси»: «Надеюсь, Арсен не уйдет из «Динамо» и всегда будет с нами. Не хочу его терять»

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Константин Тюкавин высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Челси».

«Надеюсь, Захарян не уйдет из «Динамо» и всегда будет с нами. Не хочу его терять.

Если перейдет, то поддержу: поздравлю и скажу, что молодец. Конечно, травили его, а сейчас уже успокоились», – сказал нападающий «Динамо».

Трансфер полузащитника «Динамо» в лондонский клуб летом сорвался из-за трудностей с переводом денег россиянам. Сообщалось, что «Челси» по-прежнему интересуется 19-летним хавбеком. 

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