Скаут «Динамо» Танасиевич: «Постоянно спрашивают про Захаряна, Тюкавина и Грулева. Звонили из Германии и Италии еще до истории Арсена с «Челси»

Скаут рассказал, какими игроками команды интересуются в топ-лигах.

– Стоит ли ожидать, что при Йокановиче в основе «Динамо» появятся новые воспитанники академии бело-голубых?

– Конечно, я уверен в этом. Но нужно учесть, что все молодые футболисты остались в «Динамо», а академия клуба по-прежнему работает потрясающе. Пробиться будет сложно. Но Йоканович судит только по тренировкам, так что у всех будет шанс, а не только у Захаряна, Тюкавина или Грулева.

– Выходили ли на вас скауты европейских клубов касаемо Захаряна, Фомина или Тюкавина?

– Конечно. Меня постоянно спрашивают про Захаряна и Тюкавина, а также про Грулева. Были звонки из Германии и Италии еще до истории Арсена с «Челси».

– Как думаете, заиграли бы Захарян или Тюкавин в Бундеслиге, Серии А и АПЛ?

– Я уверен, что у них в ближайшее время будет немало предложений. Захарян очень талантлив, а Тюкавин – прототип современного форварда, – сказал Танасиевич.