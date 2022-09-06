Личка о молодых игроках в России: «Любят деньги больше, чем футбол. Получают первые большие деньги, сразу хотят BMW X7, а еще лучше – Porsche»

Главный тренер ответил, как на молодых российских футболистов влияют большие деньги.

«В России сейчас много талантливых ребят. в , Вячеслав Литвинов в . Тюкавин, Захарян. – отличный вратарь. Но в России платят очень хорошо, поэтому молодые любят деньги больше, чем футбол. Мне часто грустно от этого.

Если ты хочешь зарабатывать много, надо сначала что-то дать. А ты еще ничего не показал, а уже хочешь много денег. Но так не работает: хороший контракт тебе дает время, а не наоборот.

Откуда это все идет? Из семьи. Значит, футболисты слышат разговоры взрослых: станешь футболистом – будешь много зарабатывать. Когда они получают первые большие деньги, сразу же хотят купить себе BMW X7 или там М4.

Не думают, что лучше бы квартиру приобрести, – не-е-е, им нужна крутая BMW. А еще лучше – Porsche. Некоторые даже не умеют водить этот «Порш», но все равно им надо.

Разговариваю ли с молодыми по этому поводу? Да, говорю им: «Я не твой папа. Могу тебя направить, но решать за тебя не могу».

Стараюсь, конечно, с ними разговаривать – нужно только подобрать удобный момент, чтобы ему было комфортно», – сказал Марцел Личка.