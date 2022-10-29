Гвардиола об 1:0: «Лестер» решил, что может играть так, как «Сити», но не смог приспособиться. Было сложно»

Главный тренер высказался о победе над .

«Горожане» выиграли матч 14-го тура со счетом 1:0.

«Когда они больше атаковали, это был риск. Они решили, что могут играть так, как мы, но они не смогли приспособиться.

Важно не расстраиваться, когда возникают проблемы в атаке, потому что это сложно. Это действительно было сложно. Стоит отдать должное «Лестеру» за то, что они сделали, но мы не расстраивались. Когда они изменили ритм, мы не смогли это сделать. Нам пришлось терпеть».

Об игре де Брюйне

«Дело не в голевых передачах Кевина или ударах со штрафных. Я знаю, что у него есть эти качества, в нескольких последних матчах он был сам не свой. Ему нужна его динамика. Что можно сказать о Кевине? Его все знают».

Об Эдерсоне

«Тилеманс забил фантастический гол в ворота «Вулвс» на прошлой неделе и попытался повторить его сегодня. Он нанес фантастический удар, а Эдди сделал невероятный сэйв».

О том, когда вернется Холанд

«Я не знаю. У него повреждение связок. Он чувствует себя лучше, у нас есть еще одна неделя. Он не сыграет против «Севильи», потому что мы уже вышли в плей-офф, и, надеюсь, в игре против «Фулхэма» он сможет нам помочь.

Если нет, он может сыграть против «Челси» в Кубке лиги», – сказал Гвардиола.