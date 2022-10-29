Холанда нет в заявке на матч «Ман Сити» с «Лестером». Он впервые пропустит игру АПЛ

не попал в заявку «Манчестер Сити» на игру с «Лестером».

Как сообщает пресс-служба «Манчестер Сити», нападающий, получивший повреждение в игре Лиги чемпионов против «Боруссии» (0:0), не до конца готов к игре физически. Из-за этого Холанд пропустит сегодняшний матч.

Норвежец, забивший 22 гола в 16 матчах за английский клуб, впервые после перехода в «Манчестер Сити» пропустит матч .

Состав на игру с выглядит так: Эдерсон, Джон Стоунз, Мануэль Аканджи, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Родри, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Хулиан Альварес.

Запасные: Штефан Ортега, Скотт Карсон, Рубен Диаш, Натан Аке, Серхио Гомес, Рияд Марез, Фил Фоден, Рико Льюис, Джош Уилсон-Эсбранд.

Матч «Манчестер Сити» с «Лестером» начнется в 14:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.