Депутат Национального собрания Франции: «Мбаппе – это не статья расходов для «ПСЖ» и Франции. Килиан – культурное и экономическое достояние нашей страны»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Политика Килиан Мбаппе деньги Футбол

Депутат Национального собрания Франции назвал Килиана Мбаппе достоянием страны.

Карл Олив прокомментировал информацию о заработке форварда «ПСЖ». Сообщалось, что футболист может заработать до 636 миллионов евро за 3 года. 

Что неприлично, так это вбрасывать такие цифры, не объясняя их.

Килиан Мбаппе – это не статья расходов для «ПСЖ», это не статья расходов для Франции. Это инвестиция. Килиан Мбаппе – это культурное достояние нашей страны, экономическое достояние нашей страны», – сказал Олив в эфире RTL.

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