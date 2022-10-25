Депутат Национального собрания Франции: «Мбаппе – это не статья расходов для «ПСЖ» и Франции. Килиан – культурное и экономическое достояние нашей страны»

Депутат Национального собрания Франции назвал достоянием страны.

Карл Олив прокомментировал информацию о заработке форварда . Сообщалось, что футболист может заработать до 636 миллионов евро за 3 года.

Что неприлично, так это вбрасывать такие цифры, не объясняя их.

Килиан Мбаппе – это не статья расходов для «ПСЖ», это не статья расходов для Франции. Это инвестиция. Килиан Мбаппе – это культурное достояние нашей страны, экономическое достояние нашей страны», – сказал Олив в эфире RTL.