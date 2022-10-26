Тебас о контракте Мбаппе на 636 млн евро: «Если бы нужно было дать еще 200 млн, «ПСЖ» бы их дал. Мне эта сумма кажется маленькой, зная Аль-Хелайфи»
Президент Ла Лиги уверен, что «ПСЖ» мог бы платить Килиану Мбаппе еще больше.
Ранее появилась информация о том, что форвард может заработать до 636 миллионов евро за 3 года в парижском клубе.
«Мы знали, что для того, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ», им придется платить очень много. Но, зная Аль-Хелайфи, мне эта сумма кажется маленькой.
Если бы нужно было дать еще 200 миллионов, они бы их дали. Но при нынешних стандартах невозможно, чтобы «ПСЖ» мог нести такие расходы», – сказал Хавьер Тебас в интервью L’Equipe.
Похоже, у Мбаппе крупнейший контракт в истории футбола – 636 млн евро за три года. Это четверть всего бюджета «ПСЖ»
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