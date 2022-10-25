Министр экономики Франции о контракте Мбаппе: «Он заплатит много налогов. Хорошо, что он сделает это во Франции, а не где-либо еще»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Политика Килиан Мбаппе деньги Футбол

Министр экономики и финансов Франции высказался об уровне доходов Килиана Мбаппе.

Ранее появилась информация о том, что форвард «ПСЖ» может заработать до 636 миллионов евро за 3 года. Клуб опровергает эти сведения.

«Он заплатит много налогов. Хорошо, что он заплатит их во Франции, а не где-либо еще.

Суммы настолько головокружительны, что ускользают от понимания», – сказал Брюно Ле Мэр CNews. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные