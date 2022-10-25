Министр экономики Франции о контракте Мбаппе: «Он заплатит много налогов. Хорошо, что он сделает это во Франции, а не где-либо еще»

Министр экономики и финансов Франции высказался об уровне доходов .

Ранее появилась информация о том, что форвард может заработать до 636 миллионов евро за 3 года. Клуб опровергает эти сведения.

«Он заплатит много налогов. Хорошо, что он заплатит их во Франции, а не где-либо еще.

Суммы настолько головокружительны, что ускользают от понимания», – сказал Брюно Ле Мэр CNews.