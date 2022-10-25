Министр экономики Франции о контракте Мбаппе: «Он заплатит много налогов. Хорошо, что он сделает это во Франции, а не где-либо еще»
Министр экономики и финансов Франции высказался об уровне доходов Килиана Мбаппе.
Ранее появилась информация о том, что форвард «ПСЖ» может заработать до 636 миллионов евро за 3 года. Клуб опровергает эти сведения.
«Он заплатит много налогов. Хорошо, что он заплатит их во Франции, а не где-либо еще.
Суммы настолько головокружительны, что ускользают от понимания», – сказал Брюно Ле Мэр CNews.
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