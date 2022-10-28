«Как говорит президент, мы живем в русле традиционных духовных ценностей. Это констатация, что мы русские, с нами Бог». Замдиректора по развитию «Химок» о священнике

Заместитель директора по развитию «Химок» рассказал о приглашении священника на стадион команды.

– Расскажите, как родилась идея и как ее встретили в команде. Сразу же приходит в голову , который не православный, если я не ошибаюсь, он мусульманин

– Ну, на самом деле, западные религии имеют общее родство, происхождение общее. Соответственно, здесь нет никаких противоречий. Что касается самой темы, то мы абсолютно уверены, что это либеральная повестка. Потому что те действия, о которых вы рассказали, были две недели назад. А удобным образом они всплыли как раз к началу проведения Всемирного русского народного собора.

Мы не отрицаем, что мы русские люди. Как говорит президент, мы живем в русле традиционных духовных ценностей, и для нас это не является никакой дискуссией. Это является простой констатацией того, что мы русские, с нами Бог.

– У «Химок» было, если не ошибаюсь, около 10 поражений подряд.

– Больше.

– 14, да? А почему именно к этому пришли? Кто был инициатором и как восприняли в команде?

– Ну в целом трудно как бы говорить о том, кто автор. Меня смущает немножко постановка сама по себе вопроса такая, либеральная. Кто стоял за этим всем – то есть что? Этого человека вы хотите обвинить или похвалить? Это первое, я себе, риторический вопрос.

А с другой стороны, здесь нельзя путать две вещи. Первое – когда мы говорим о православии, о духовных традициях русских, то не стоит скатываться в язычество. Православие и традиционное христианство вообще не предназначено для того, чтобы заговор снимать, порчу снимать.

Это, извините, языческие традиции. То есть нам нужна сила. Мы ищем духовность и силу, чтобы преодолеть ту цепь неприятностей, которая сложилась в силу разных обстоятельств, – сказал Алексей Кыласов в эфире шоу «Есть тема!».

Терюшков о священнике и «Химках»: «Эта практика будет постоянной. Она не связана с результатами»