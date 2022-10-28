Терюшков о священнике в «Химках»: «Православие находится в основе нашей государственности. Если кто-то захочет уничтожить государство, то будет разрушать веру»

Депутат Роман Терюшков объяснил решение пригласить священника на стадион «Химок».

«Что касается дискуссии относительно приглашения священника, я вообще не понимаю, как это связано с результатом. Мы русские люди и прекрасно пониманием, что православие находится в основе нашей государственности.

И всегда наши героические предки шли в атаку, побеждали в сражениях, побеждали в войнах с верой и с хоругвями в руках с нашими святыми. Поэтому здесь, когда в основе любого государства лежит вера, язык, история, я могу говорить о том, что если кто-то захочет уничтожить государство изнутри, то будет разрушать веру.

Мы это видели на нашем телевидении. Мерзавец Невзоров, который в каждом своем практически блоге или что там у него было на ютубе, хулил нашу православную веру. В Рождество Христово Ургант на Первом канале делал то же самое. Собчак – то же самое.

Я наткнулся на одно очень интересное обращение... не обращение, наверное, а повествование одного из архиепископов, Аверкиева, если я не ошибаюсь. Он сказал, что по заповедям Христовым своим врагам мы обязаны прощать, но вот врагам Божьим прощать мы не можем, потому что мы, вставая с ними на одну сторону, начинаем быть врагами Бога», – сказал депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок» в эфире шоу «Есть тема!».

«Как говорит президент, мы живем в русле традиционных духовных ценностей. Это констатация, что мы русские, с нами Бог». Замдиректора по развитию «Химок» о священнике