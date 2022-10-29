Карло Анчелотти: «Барселона» будет бороться за победу в Ла Лиге до конца, я точно знаю»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти считает, что «Барселона» будет бороться за победу в Ла Лиге до конца.

«Я не знаю, повлияет ли на «Барселоны» вылет из Лиги чемпионов, но я точно знаю, что они будут до конца бороться за победу в Ла Лиге. Для меня это ясно. В ходе сезона случаются неудачные моменты», – сказал тренер «Реала».

После 11 туров «Мадрид» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Барселону» на три очка.

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