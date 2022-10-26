Анчелотти о 2:3 с «Лейпцигом»: «Одно поражение послужит лучшим уроком, чем 10 побед подряд»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Лейпцигом» (2:3).

«Мы дважды пропустили после стандартных положений, и матч пошел по сценарию, на который рассчитывал соперник. «Лейпциг» здорово контратакует.

Я не злюсь. Мы проиграли, это тревожит, но особого ущерба от этого поражения нет. Я не могу критиковать команду, которая до этого момента хорошо выступала.

Одно поражение послужит нам лучшим уроком, чем 10 побед подряд», – сказал Анчелотти.

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