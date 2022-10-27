«Реал» – единственная испанская команда в плей-офф ЛЧ-2022/23
Лишь одна испанская команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
Выход в стадию 1/8 финала гарантировал себе «Реал», лидирующий в группе F после 5 туров. На счету мадридцев 10 очков, они опережают «Лейпциг», идущий вторым на 1 балл.
«Барселона», «Севилья» и «Атлетико» не смогли пробиться в плей-офф турнира. Каталонцы и андалусийцы гарантировали себе 3-и места в группах и весной выступят в Лиге Европы.
Судьба мадридцев в текущем розыгрыше еврокубков определится в последнем туре ЛЧ. Они набрали 5 очков и занимают 3-е место в группе B, а на счету «Байера», занимающего последнее место, 4 балла. В последнем туре групповой стадии «Атлетико» встретится с «Порту». Матч состоится 1 ноября.
Комментарии