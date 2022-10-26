Холанд получил повреждение в матче ЛЧ с «Боруссией»

Форвард «Ман Сити» получил повреждение в матче с «Боруссией».

Об этом рассказал главный тренер «горожан» , отвечая на вопрос о причинах замены 22-летнего нападающего в перерыве матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, завершившегося со счетом 0:0.

«Было три момента. Во-первых, я увидел, что Холанд очень устал. Во-вторых, у него была небольшая простуда. В-третьих, он получил по ноге. Поэтому он не смог выйти на второй тайм.

В перерыве я пообщался с врачами, и они были обеспокоены. Но потом я увидел, что Холанд ходит более или менее нормально. Посмотрим», – сказал Гвардиола.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет в субботу, 29 октября. Соперником «горожан» по игре 14-го тура станет «Лестер».

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