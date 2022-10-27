Эндрю Робертсон: «Холанда и Нуньеса сравнивают лишь из-за позиции и трансфера в одно окно. Но это нечестно»

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Эндрю Робертсон высказался о сравнении Дарвина Нуньеса с Эрлингом Холандом.

«Их сравнивают лишь потому, что они играют на одной позиции и перешли в АПЛ в одно трансферное окно. Но это нечестно по отношению к игрокам.

Они оба великолепны, и мы в восторге от того, что Дарвин с нами. Он еще молод, о чем все забывают, но свои моменты использует. Возможно, он сыграл не так много из-за дисквалификации и травм, возможно, он еще адаптируется, но он подходит к лучшей форме. В матче с «Аяксом» было видно, насколько он опасен, какие проблемы он создает. Соперники уже опасаются его», – сказал защитник «Ливерпуля».

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