Ральф Рангник: «Холанд – машина, которую трудно остановить. Эрлинг каждое утро просыпается под гимн ЛЧ, он живет футболом и голами»

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Ральф Рангник оценил перспективы Эрлинга Холанда.

«Вы видите, какой у него показатель забитых голов в 22 года. Холанд не станет хуже, он будет только лучше. Эрлинг – машина, которую трудно остановить.

Эрлинг каждое утро просыпается под гимн Лиги чемпионов, играющий на его телефоне. Это показывает его амбиции. Этот парень живет футболом и голами», – сказал главный тренер сборной Австрии в интервью Bild. 

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