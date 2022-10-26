Ральф Рангник: «Холанд – машина, которую трудно остановить. Эрлинг каждое утро просыпается под гимн ЛЧ, он живет футболом и голами»

оценил перспективы .

«Вы видите, какой у него показатель забитых голов в 22 года. Холанд не станет хуже, он будет только лучше. Эрлинг – машина, которую трудно остановить.

Эрлинг каждое утро просыпается под гимн чемпионов, играющий на его телефоне. Это показывает его амбиции. Этот парень живет футболом и голами», – сказал главный тренер сборной Австрии в интервью Bild.