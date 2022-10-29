Хави сообщил, что «Барса» уже готовится к зимнему трансферному окну. Летом подписали 7 новичков

рассказал, что уже готовится к зимнему трансферному окну.

«Январь еще далеко, но при этом довольно скоро, ведь до трансферного окна нам осталось провести всего четыре матча в чемпионате.

Матеу [Алемани] и технический секретариат уже готовятся к трансферному окну», – сказал главный тренер «Барселоны».

Прошлым летом состав «Барселоны» пополнили вингер Рафинья (за 58 млн евро), нападающий Роберт Левандовски (за 45+5 млн евро), защитник Жюль Кунде (за 50 млн евро). На правах свободных агентов в команду перешли полузащитник Франк Кессиэ, а также защитники Эктор Бельерин, Маркос Алонсо и Андреас Кристенсен.