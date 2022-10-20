Хави: «Барса» работает над усилением. Не откажемся от игрока, который будет важен в будущем»

Хави не исключил, что будет активна на трансферном рынке зимой.

«Мы в «Барсе», мы постоянно работаем. До следующего трансферного окна еще есть время. Сейчас мы думаем только о предстоящих матчах, но над вопросом усиления работают в клубе.

Посмотрим, как все слоится, но мы никогда не откажемся от возможности подписать футболиста, который будет важен для нас в будущем.

У нас есть состав, способный брать трофеи. Ради того, чтобы усилиться, клуб приложил очень серьезные усилия с финансовой точки зрения. Этого удалось достичь. Теперь от нас зависит, добьемся ли мы успеха», – сказал тренер «Барселоны».

Кроме того, Хави не считает, что в планировании летних были допущены ошибки. Эту мысль он высказал, отвечая на вопрос о нехватке полузащитников с учетом того, что летом «Барселону» покинули Миралем Пьянич и Нико Гонсалес.

«Планирование было качественным, а трансферы на вход – хорошими. У нас были травмы, которые стали наказанием для команды. Но мы проделали отличную работу. Мне достался отличный состав», – сказал тренер «Барселоны».