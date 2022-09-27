«Атлетико» может подписать Пике зимой. Симеоне разочарован игрой защитников и хочет усилить оборону (Ok Diario)

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Жерар Пике может перейти в «Атлетико».

Мадридский клуб может попытаться подписать защитника «Барселоны» в зимнее трансферное окно, сообщает Ok Diario. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хочет усилить оборону, поскольку он разочарован игрой Стефана Савича, Марио Эрмосо и Фелипе, а Хосе Хименес часто травмируется. 

В мадридском клубе считают, что Пике может продолжать играть на высшем уровне и стать новым лидером обороны команды.

Считается, что Пике будет заинтересован в этом трансфере. У него напряженные отношения с тренером «Барселоны» Хави, поскольку тот не выпускает Жерара в стартовом составе в этом сезоне.

Контракт 35-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан до 2024 года. Его статистику можно найти здесь

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