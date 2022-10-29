Романцев о Соболеве и Промесе: «Если не сбросят обороты, могут стать той движущей силой, какой была атака «Зенита» во времена Дзюбы и Азмуна»

высказался об игре форварда .

— За счет чего так прибавил Соболев, и есть ли здесь заслуга тренера?

— В недавнем интервью он признался, что стал чувствовать себя гораздо увереннее. Это ощущение пришло с победами команды, которая с 10-го по 14-й тур лишь один раз сыграла вничью. В такой обстановке футболисты раскрепощаются, открывают в себе что-то новое, не боятся рисковать.

Так было в нашем «Спартаке». Порой приходили те, кто, казалось бы, не подходил под его стиль, но довольно быстро становился своим.

Сейчас вот заговорили о дуэте Соболева с Промесом — он тоже появился на волне игрового всплеска команды. Сейчас голландец много перемещается, больше ищет контакта с партнерами. А при случае и сам старается им подыграть. Вспомните, как сработал его пас, когда во втором тайме дерби с ЦСКА он им вывел на удар Соболева и «Спартак» повел в счете.

К 15-му туру на счету этой пары 18 голов из 36 забитых «Спартаком». И если она не сбросит обороты, то вполне может стать той движущей силой, какой была атака во времена Дзюбы и Азмуна. Словом, все по законам футбола: растет команда — растут игроки, – сказал экс-тренер «Спартака».