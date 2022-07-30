высказался о поиске нового клуба для .

Нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из по окончании прошлого сезона.

– Как вы считаете, почему Дзюба не может найти себе клуб для продолжения карьеры?

– Думаю, он выжидает момент, когда на сто процентов будет уверен, что не ошибся в выборе. Хотя новая команда – это всегда лотерея. Особенно в таком возрасте. Но я уверен, такой шаг будет сделан.

Артем – сильный игрок, который мог бы помочь любой команде Премьер-лиги. С Дзюбой непросто. Артем – личность, со своим мнением, взглядами, принципами. Но он – игрок с большой буквы! И этим все сказано. Потому жду его возвращения, – сказал бывший главный тренер .