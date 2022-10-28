Агент Николича: «Марко точно вернется в Россию. Он очень полюбил страну»

Агент экс-тренера «Локомотива» сказал, что тот вернется в Россию.

– Вернется ли Марко к тренерской деятельности зимой? Он уже готов работать, посмотрим, как все закончится. Что касается предложений, уже долго ни с кем не говорили. И это нормально.

– Реальный вариант был только с «Пармой»?

– Было много команд, но Марко решил, что этот год будет отдыхать. У него первый серьезный отпуск за 15-16 лет. Надо это тоже понимать.

Но Николич точно вернется обратно в Россию, он очень полюбил страну, – сказал Деян Йоксимович.

Напомним, Николич работал главным тренером «Локомотива» в 2020-2021 годах, вместе с командой он взял Кубок России-2020/21. После ухода из «Локо» сербский тренер взял паузу для отдыха.