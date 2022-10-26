1 победа и 4 поражения в 5 матчах группы – худший результат «Ювентуса» в истории ЛЧ

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У «Ювентуса» худший результат в истории на отрезке в пять туров группы Лиги чемпионов.

Команда тренера Массимилиано Аллегри выиграла лишь один из пяти матчей турнира, потерпев четыре поражения. 3 очка в 5 турах группового этапа Лиги чемпионов – худший результат в истории «Ювентуса».

У «Юве» лучше разница мячей, чем у «Маккаби» – -3 против -9. Только поэтому туринский клуб сейчас занимает 3-е место в таблице группы Н.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «ПСЖ», а «Маккаби» – с «Бенфикой».

«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ

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