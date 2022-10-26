1 победа и 4 поражения в 5 матчах группы – худший результат «Ювентуса» в истории ЛЧ

У «Ювентуса» худший результат в истории на отрезке в пять туров группы .

Команда тренера Массимилиано Аллегри выиграла лишь один из пяти матчей турнира, потерпев четыре поражения. 3 очка в 5 турах группового этапа Лиги чемпионов – худший результат в истории .

У «Юве» лучше разница мячей, чем у – -3 против -9. Только поэтому туринский клуб сейчас занимает 3-е место в таблице группы Н.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с , а «Маккаби» – с «Бенфикой».

«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ