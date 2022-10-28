Скоулз о демарше Роналду в матче с «Тоттенхэмом»: «Фергюсон не вышел бы из себя. За 2 минуты до конца можно выпустить молодого парня»
Пол Скоулз вспомнил демарш Криштиану Роналду в матче с «Тоттенхэмом».
Португалец отказался выходить на замену за несколько минут до конца, а на 90-й минуте показательно ушел в раздевалку.
«Тренер должен показать свой опыт, когда смотрит на скамейку и просит [Роналду] выйти на поле за две минуты до конца. Многие говорили, что сэр Алекс [Фергюсон] вышел бы из себя, но я не думаю, что он когда-либо сделал бы это.
За две минуты до конца, когда команда ведет с комфортным счетом, можно выпустить молодого парня, чтобы тот дебютировал и немного побегал», – считает бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
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