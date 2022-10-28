Захарян рассказал об интересе «Барсы»: «Говорили, что приезжали, смотрели. Воспринимал нормально, с короной не ходил»

Хавбек рассказал об интересе к нему со стороны «Барселоны».

– Про «Барсу» мне что-то говорили в руководстве «Динамо», что приезжали, интересуются. Про «Реал» не слышал. Про «Барсу» какие-то разговоры были, что приезжали на матч, смотрели. Воспринимал нормально. Не так, что ходил с короной по раздевалке.

– Не поверю, что 18-летний парень, который ворвался стремительно в большой футбол, которым, пусть и в новостях, интересуется «Реал» и и «Реал», не словил [звезду]. Не корону, но диадему.

– В каком плане она должна выражаться, эта диадемка? Высокомернее я не стал.

В то время много бесед проводили с . Он вызывал в кабинет и каждый раз говорил одно и то же: «Я тебе напоминаю, чтобы у тебя из головы это не вылетало никогда», – сказал Захарян в эфире «Коммент.Шоу».