Нуньес может пропустить матч с «Ноттингемом» из-за травмы. У футболиста «Ливерпуля» мышечное повреждение
Дарвин Нуньес может пропустить ближайший матч «Ливерпуля» из-за травмы.
Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп сообщил о мышечном повреждении уругвайского футболиста.
Состояние нападающего дополнительно проверят перед матчем против «Ноттингем Форест», который состоится 22 октября. Сейчас участие Дарвина в игре находится под вопросом.
В нынешнем сезоне АПЛ Нуньес провел семь матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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