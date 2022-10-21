Нуньес может пропустить матч с «Ноттингемом» из-за травмы. У футболиста «Ливерпуля» мышечное повреждение

может пропустить ближайший матч из-за травмы.

Главный тренер мерсисайдского клуба сообщил о мышечном повреждении уругвайского футболиста.

Состояние нападающего дополнительно проверят перед матчем против , который состоится 22 октября. Сейчас участие Дарвина в игре находится под вопросом.

В нынешнем сезоне АПЛ Нуньес провел семь матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.