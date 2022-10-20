Клопп об 1:0 с «Вест Хэмом»: «Алиссон спас «Ливерпуль», и я не представляю – как, удар с пенальти был очень хорошим»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:0) в .

«Я в восторге. Во многих аспектах мы были действительно хороши. Своей игрой мы доставляли «Вест Хэму» ощутимые неприятности, но проблема в том, что играли мы не все 95 минут. Мы дали «Вест Хэму» шанс, он стал еще опаснее, выпустив Антонио и других футболистов, – и мы вдруг оказались в качестве обороняющейся команды.

Я не думал, что будет легко, но мы добились победы – и заслуженной победы. И не то чтобы удача всегда на нашей стороне, но сегодня, возможно, она сопутствовала нам – или Алиссону. Но мы набрали три очка, и это важный результат.

совершил выдающийся сэйв. Удар с пенальти был очень хорошим, прямо в угол, и я не представляю, как Али спас нас. Мы немного волновались насчет того, что он не остался на линии, честно говоря, сейчас сложно знать наверняка, можно ли праздновать гол. Но это был очень важный момент – и прямо перед перерывом.

Нуньес сыграл великолепно. Он очень талантлив – а ему лишь 22. Он недавно в нашей стране, приехал из Португалии, да и в Уругвае он был не так давно», – сказал Клопп.