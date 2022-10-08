Клопп о 2 голах Нуньеса в 8 матчах: «Ему нужно успокоиться. Видели бы вы его реализацию на тренировках»

Главный тренер высказался о результативности .

В 8 матчах сезона форвард забил 2 гола. Летом «красные» купили Нуньеса у «Бенфики» за 75+25 млн евро.

«Думаю, он сам внушил себе, что находится под давлением, или что-то в этом роде. Ему нужно успокоиться, но он двигается по полю незаурядно. Если бы вы видели его реализацию на тренировках, то подумали бы: «О, боже!» Но во время матчей он немного спешит, ему просто нужно быть поспокойнее в таких эпизодах и использовать свое умение по полной. Больше ничего менять не нужно.

Мне очень нравится, как он двигается, он делает это очень хорошо и естественно. У нас раньше такого не было. Вот это мне нравится, поэтому я уверен, что все у него получится», – сказал .