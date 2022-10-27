Левандовски не сыграет в плей-офф ЛЧ впервые за 11 лет. В ЛЕ он не играл с 2010-го

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски не выступит в этом сезоне в плей-офф Лиги чемпионов.

«Барселона», за которую играет 34-летний нападающий, досрочно потеряла шансы пробиться в 1/8 финала. В 5-м туре групповой стадии каталонцы дома уступили «Баварии» (0:3).

В последний раз поляку не удалось выйти в плей-офф ЛЧ в сезоне-2011/12, когда он выступал за «Боруссию». После этого он 10 сезонов подряд пробивался в плей-офф с дортмундским клубом, а позже (с 2014 года) – в составе «Баварии».

«Барса», заняв третье место в группе, сыграет в плей-офф Лиги Европы. В этом турнире Левандовски в последний раз играл в 2010 году.

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