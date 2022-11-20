Во сколько играют Сборная Сенегала – сборная Нидерландов, ЧМ-2022, 21 ноября, время начала матча

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В понедельник, 21 ноября, сыграют сборная Сенегала и сборная Нидерландов в группе A Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

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Где смотреть матч Сенегал – Нидерланды

Прогноз на матч Сенегал – Нидерланды

  • Игра пройдет на стадионе «Al Thumama Stadium».
  • Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ и Матч-Футбол1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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