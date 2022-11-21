Сенегал — Нидерланды, 21.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

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Матч первого тура Чемпионата мира по футболу между сборными Сенегала и Нидерландов состоится 21 ноября. Команды сыграют в Дохе на поле стадиона «Эль-Тумана». Начало матча Сенегал — Нидерланды в 19:00 по московскому времени.

Во сколько играют Сенегал – Нидерланды

Где смотреть матч Сенегал – Нидерланды

Форма команд

Победитель Кубка африканских наций в 2022 году сыграл в 11 матчах. На счету команды 6 побед, 4 ничьи и одно поражение. Единственное поражение от Египта 0:1. Со счетом 0:0 завершились три встречи против Гвинеи, Малави и Египта. Вничью 1:1 завершилась товарищеская игра против Ирана. У Сенегала победы 1:0 над Египтом и Зимбабве, со счетом 2:0 над Кабо-Верде и Боливией, 3:1 над Экваториальной Гвинеей и Буркина-Фасо.

У сборной Нидерландов 8 матчей в 2022 году. Все без поражений: 6 побед и 2 ничьи. Вничью 1:1 завершилась товарищеская игра против Германии. 2:2 сыграли с Польшей в Лиге Наций. В остальных встречах победы 4:2 над Данией, 4:1 и 1:0 над Бельгией, 2:1 и 3:2 над Уэльсом, 2:0 над Польшей.

Ставка на исходы

Сенегал один из лидеров африканского футбола, но на чемпионатах мира играет крайне редко. Впервые сыграли в 2002 году и сразу добрались до четвертьфинала. Турнир в Катаре станет третьим Чемпионатом мира для сборной Сенегала. В этом плане Нидерланды более опытная команда, которая добиралась до главного матча турнира.

В очной встрече преимущество у европейской сборной. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,69 на победу Нидерландов и 5,40 на успех Сенегала. Ничья в матче идет за 3,75. На непроигрыш Сенегала коэффициент 2,12, аналогичный исход для Нидерландов — 1,16. На отсутствие ничьей коэффициент 1,27.

Ставки на форы

В каждой сборной есть игроки, которые способны побороться за «Золотой мяч». По среднему уровню Нидерланды сильнее. Об этом говорит и рейтинг ФИФА. Сенегал на 18 месте, Нидерланды на 8 строчке.

«Оранжевые» явные фавориты игры. На победу Нидерландов с разницей в один мяч (фора -1) предлагают коэффициент 2,12. Преимущество в два гола (фора -1,5) оценивается коэффициентом 2,75.

Ставки на тоталы

Ранее команды не пересекались на крупных турнирах. Не было и товарищеских матчей. Игра в Катаре станет первой в истории противостояния сборных.

Нидерланды — одна из самых результативных команд Европы в рамках отбора на ЧМ 2022. В 2022 году Сенегал выиграл Кубок африканских наций. Команда обладает хорошими исполнителями в линии атаки. Матч может подарить много голов и вероятно сборные не остановятся на трех голах. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,76 на ТМ2,5 и 2,03 ТБ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Сенегал — Нидерланды

Ставки

1

Х

2

Ф1 0

Ф2 0

ТМ2,5

ТБ2,5

Лига Ставок

5,40

3,75

1,69

3,90

1,24

1,76

2,03

Winline

5,60

3,75

1,66

3,80

1,24

1,77

2,05

Leon

5,40

3,84

1,66

3,92

1,27

1,77

2,08

Fonbet

5,80

3,70

1,65

4,15

1,23

1,80

2,05

Марафон

5,55

3,92

1,666

3,88

1,24

1,79

2,09

Пари

5,80

3,70

1,65

4,15

1,23

1,80

2,05

BetBoom

5,80

3,85

1,67

4,20

1,24

1,81

2,05

Zenit

5,70

3,80

1,70

4,10

1,24

1,80

2,13

Мелбет

5,80

3,85

1,67

4,20

1,24

1,81

2,05

Спортбет

5,80

3,70

1,65

4,15

1,23

1,80

2,05

 

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