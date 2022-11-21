Сенегал — Нидерланды, 21.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Матч первого тура Чемпионата мира по футболу между сборными Сенегала и Нидерландов состоится 21 ноября. Команды сыграют в Дохе на поле стадиона «Эль-Тумана». Начало матча Сенегал — Нидерланды в 19:00 по московскому времени.

Во сколько играют Сенегал – Нидерланды

Где смотреть матч Сенегал – Нидерланды

Форма команд

Победитель Кубка африканских наций в 2022 году сыграл в 11 матчах. На счету команды 6 побед, 4 ничьи и одно поражение. Единственное поражение от Египта 0:1. Со счетом 0:0 завершились три встречи против Гвинеи, Малави и Египта. Вничью 1:1 завершилась товарищеская игра против Ирана. У Сенегала победы 1:0 над Египтом и Зимбабве, со счетом 2:0 над Кабо-Верде и Боливией, 3:1 над Экваториальной Гвинеей и Буркина-Фасо.

У сборной Нидерландов 8 матчей в 2022 году. Все без поражений: 6 побед и 2 ничьи. Вничью 1:1 завершилась товарищеская игра против Германии. 2:2 сыграли с Польшей в Лиге Наций. В остальных встречах победы 4:2 над Данией, 4:1 и 1:0 над Бельгией, 2:1 и 3:2 над Уэльсом, 2:0 над Польшей.

Ставка на исходы

Сенегал один из лидеров африканского футбола, но на чемпионатах мира играет крайне редко. Впервые сыграли в 2002 году и сразу добрались до четвертьфинала. Турнир в Катаре станет третьим Чемпионатом мира для сборной Сенегала. В этом плане Нидерланды более опытная команда, которая добиралась до главного матча турнира.

В очной встрече преимущество у европейской сборной. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,69 на победу Нидерландов и 5,40 на успех Сенегала. Ничья в матче идет за 3,75. На непроигрыш Сенегала коэффициент 2,12, аналогичный исход для Нидерландов — 1,16. На отсутствие ничьей коэффициент 1,27.

Ставки на форы

В каждой сборной есть игроки, которые способны побороться за «Золотой мяч». По среднему уровню Нидерланды сильнее. Об этом говорит и рейтинг ФИФА. Сенегал на 18 месте, Нидерланды на 8 строчке.

«Оранжевые» явные фавориты игры. На победу Нидерландов с разницей в один мяч (фора -1) предлагают коэффициент 2,12. Преимущество в два гола (фора -1,5) оценивается коэффициентом 2,75.

Ставки на тоталы

Ранее команды не пересекались на крупных турнирах. Не было и товарищеских матчей. Игра в Катаре станет первой в истории противостояния сборных.

Нидерланды — одна из самых результативных команд Европы в рамках отбора на ЧМ 2022. В 2022 году Сенегал выиграл Кубок африканских наций. Команда обладает хорошими исполнителями в линии атаки. Матч может подарить много голов и вероятно сборные не остановятся на трех голах. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,76 на ТМ2,5 и 2,03 ТБ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Сенегал — Нидерланды