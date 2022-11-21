Сенегал — Нидерланды, 21.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Участники группы A первыми стартуют на Чемпионате мира в Катаре. Матч открытия между сборными Катара и Эквадора пройдет 20 ноября, а на следующий день свой поединок начнут команды Сенегала и Нидерландов. Со стартовым свистком все предстартовые расклады уйдут на второй план. Европейская сборная не испытала особых проблем в отборочном турнире и заняла первое место в группе G. Команда Сенегала вышла победителем третьего раунда африканского отборочного турнира. Назвать фаворитом хочется команду Нидерландов, но если вспомнить об именах игроков в составе их соперников, то есть о чем задуматься. Можно утверждать одно, что с большой долей вероятности это будет самый интересный матч второго дня турнира. Он состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, начало в 13:00 по московскому времени.

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Во сколько играют Сенегал – Нидерланды

Где смотреть матч Сенегал – Нидерланды

Команда с западного побережья Африки действующий обладатель Кубка африканских наций, и одно это говорит о ее силе. На прошлом Чемпионате мира в России команда только осваивалась среди сильнейших и не вышла из группы. Теперь есть все основания считать, что даже ⅛ не будет пределом для «Львов Теранги». Судите сами, лидером является нападающий «Баварии» Садио Мане, в защите первую скрипку играет игрок «Челси» Калиду Кулибали, в средней линии обращает на себя внимание Идрисса Гуйе из «Эвертона». Костяк сборной играет в топ европейских чемпионатов. Главным тренером команды является Алиу Сиссе, сенегалец, поигравший за многие французские клубы. Для дальнейшей борьбы за преодоление группового этапа для Сенегала матч с Нидерландами очень важен, хотя осечку еще можно будет исправить.

Факты и цифры

Высшее достижение сборной Сенегала на чемпионатах мира — выход в ¼ финала в 2002 году в Южной Корее и Японии

Лучшим бомбардиром команды за всю историю является Садио Мане с 32 забитыми мячами

Команда трижды играла в финалах Кубка африканских чемпионов и в 2021 году впервые стала обладателем трофея

Статус «оранжевых» совершенно иной. Команда трижды за всю историю играла в финалах чемпионатов мира и все время довольствовалась серебряными медалями. Последний раз это случилось в ЮАР в 2010 году. В Европе успехи несколько лучше, в 1988 году команда смогла выиграть титул. На протяжении всей своей современной истории у сборной Нидерландов спады чередуются с подъемами. Еще совсем недавно команда не квалифицировалась на европейское первенство (2016 год) и Чемпионат мира (2018 год). Но сейчас новое поколение игроков и возвращение на тренерскую скамейку опытного Луи ван Гала. С ним и связывают надежды болельщики. Российские любители футбола тем временем обсуждают отсутствие в расширенном списке игроков Квинси Промеса из московского «Спартака», но и без него у тренера хороший выбор качественных игроков.

Факты и цифры

Самое большое количество матчей за сборную сыграл Уэсли Снейдер — 134

С 50 забитыми мячами лучшим бомбардиром команды является Робин ван Перси

Последний раз команда принимала участие в Чемпионате мира в 2014 году и в стартовом поединке обыграла сборную Испании 5 : 1

Прогноз на матч Сенегал — Нидерланды

Команды ни разу не пересекались между собой на турнирах под эгидой ФИФА, не играли они и товарищеские матчи, так что мы станем свидетелями новой футбольной страницы. Для обеих команд старт очень сложный, в то же время победа откроет путь в следующую стадию, ведь при всем уважении к сборной Катара эти команды должны брать в матче с ней три очка. Даже поражение оставит хорошие шансы для продолжения борьбы. Цена ошибки велика, но ждем зрелищного футбола.

Букмекеры однозначным фаворитом видят европейскую сборную. «Лига Ставок» предлагает на победу Нидерландов коэффициент 1,68, успех Сенегала оценивается коэффициентом 5,60, ничья — 3,75. Шансы «оранжевых» выше не только на бумаге. Восьмая команда в рейтинге ФИФА на данный момент выиграет стартовый матч.

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